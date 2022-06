Ilnur Zakarin stopt op 32-jarige leeftijd met koersen

Ilnur Zakarin stopt met koersen. Dat heeft hij zelf laten weten via Instagram.

Sinds 1 maart was Ilnur Zakarin al werkloos als wielrenner. Hij kwam uit voor Gazprom-Rusvelo, maar die verloren hun licentie door de inval van Rusland in Oekraïne.

Via Instagram liet Zakarin weten dat hij op 32-jarige leeftijd stopt met koersen. "Meer dan 20 jaar waren er voor mij verschillende competities, overwinningen en obstakels", schreef de Rus. "Het is nu tijd om verder te gaan. Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk. Het is een nieuwe start."

Zakarin won in totaal 8 koersen. In 2015 won hij de Ronde van Romandië. Een paar weken later won hij een etappe in de Giro. Enkele jaren later won hij in de Giro een zware bergetappe. In 2016 won hij een etappe in Parijs-Nice en de Tour. Ook was hij nationaal kampioen tijdrijden in 2017.