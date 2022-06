🎥 Renner uitgesloten nadat hij klap uitdeelt in volle finale

Het ziet er naar uit dat de Dauphiné het morgen moet stellen zonder Sebastian Molano.

In de finale van de zesde etappe van de Dauphiné deelde de renner van UAE Team Emirates een klap uit.

Slachtoffer was groene trui Hugo Page van Intermarché-Wanty-Gobert. De beelden kan je hieronder bekijken, het gebeurt onderin het beeld.

De kans dat Molano uitgesloten wordt voor dit voorval lijkt bijzonder groot.

Update

De wedstrijdjury was formeel na afloop van de etappe en sloot Molano uit voor de rest van de Dauphiné. De renner reageerde al op zijn uitsluiting.

“In de aanloop naar de finish ging het er snel en gestresseerd aan toe, en in het heetst van de strijd maakte ik een gevaarlijke fout”, klonk het in een mededeling van UAE Team Emirates. “Ik wil me excuseren tegenover Hugo Page en alle andere renners. Ik begrijp waarom ik werd gediskwalificeerd, en kan enkel zeggen dat het me spijt en dat ik eruit leer.”