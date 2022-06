Fabio Jakobsen laat Quick-Step vieren na clash der topsprinters in Elfstedenronde

De Elfstedenronde bood een mooie kans aan enkele topsprinters voor winst. Jakobsen en Quick-Step konden lachen aan de aankomst in Brugge.

Met Caleb Ewan, Fabio Jakobsen en Tim Merlier aan de start, was dit een niet te missen mogelijkheid voor hun respectievelijke ploegen. Uiteraard waren er ook nog renners die wilden aanvallen. Jens Reynders onder andere, een dag na zijn heel bedrijvige Dwars door het Hageland. Kobe Vanoverschelde zat in die wedstrijd ook al mee in de vlucht. In de Elfstedenronde gingen Louis Blouwe en Reece Wood eveneens mee in de ontsnapping.

Omdat Dries De Bondt er al enkele tempoversnellingen tegenaan gooide, was er halfweg koers al sprake van een hergroepering. Bij een valpartij geraakten Gaviria en Ackermann betrokken. Hierdoor raakte ook Ewan achterop, maar de Australiër zou nog wel kunnen terugkeren. Zijn ploeg zette zich aan het werk nadat Taminiaux, Van der Hoorn en Scott waren weggereden.

JAKOBSEN WINT PRESTIGESPRINT

Van der Hoorn bleef het langst voorop, maar het was nog twintig kilometer toen ook hij reeds tot de orde werd geroepen. De aangekondigde sprint zou er wel degelijk komen. Zoals verwacht schoten Ewan, Jakobsen en Merlier naar voren in de laatste meters. Het was Jakobsen die het na een lead-out van Sénéchal kon afmaken. Ewan werd tweede en Merlier derde.