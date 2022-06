Nummer 4 uit de Tour van 2021 toont dat hij podium mag ambiëren: "Niet ver van niveau van beste renners ter wereld"

De nummer 4 uit de Tour van 2021 mag dit jaar gerust het podium ambiëren. De allerbeste renners in de Tour staan misschien nog een trapje hoger, maar heel groot lijkt dat verschil niet te zijn.

Ben O'Connor werd in de Dauphiné op de slotklim wel gelost door Roglič en Vingegaard, maar bleef nadien in de buurt. "Ik dacht dat ik hen misschien nog terug kon bijhalen. Ik ben nooit echt ontploft. Ik kon gewoon die eerste versnelling niet volgen." Met indeling had dat weinig te maken. "Je gaat gewoon voluit. Je koerst met je hart en je gaat vol. Als je enige reserve houdt, ga je niet de best mogelijke uitslag rijden."

SUPERTROTS

O'Connor bereikte de aankomst op Plateau de Salaison amper 15 seconden na het duo van Jumbo-Visma. "Ik meet mij met de besten, ik kan supertrots zijn. Ik zat niet ver van hen verwijderd. Dat is best cool. Alles wat we met de ploeg gedaan hebben inzake voorbereiding en het vertrouwen dat de jongens in mij getoond hebben, betaalt zich uit."

De vierde plaats van de Australiër in de Tour van vorig jaar was een verrassing. Met zijn derde plek in de slotrit en het klassement van de Dauphiné, bewijst de klimmer van AG2R Citroën dat dat geen toevalstreffer was. En dat hij het podium mag ambiëren in de Tour. "We zitten niet ver van het niveau van de beste renners ter wereld. Daar kunnen we met zijn allen trots op zijn."