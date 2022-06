Ook Quick-Step ziet renners afhaken door corona: "Het is hier chaos" en "Dat heeft geen impact"

Alle hens aan dek in de Ronde van Zwitserland, waar heel wat renners de race hebben verlaten door het coronavirus.

Ook bij Quick-Step Alpha Vinyl is er een slachtoffer: Louis Vervaecke. Hij heeft de race verlaten na een positieve test.

"Hij start uiteraard niet meer, maar hij sliep alleen. Dat heeft geen impact op de rest van de ploeg", aldus ploegleider Wilfried Peeters tegen Sporza.

Chaos

Peeters ziet dat het geen makkelijke ronde van Zwitserland is geworden door het coronavirus: "Het is hier chaos."

"We krijgen voortdurend de melding dat ploegen zouden afhaken, maar voor ons is het duidelijk: we blijven hier zo lang we mogen."