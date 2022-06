Remco Evenepoel reageert na tijdverlies: "Er is nog de slottijdrit"

Remco Evenepoel moet zichzelf opladen nadat hij donderdag twee minuten tijd verloor in de Ronde van Zwitserland.

Evenepoel had natuurlijk liever geen tijd verloren, maar tilt er niet zo zwaar aan. “Op zich, twee minuten... Ik zal niet zeggen dat dat positief is, zeker niet. Het is best veel. Maar ik blijf vechten”, klinkt het.

De cols van vandaag en morgen zien er loodzwaar uit, al ziet Evenepoel wel een verschil. “Maar wel met langere cols die me in principe toch beter zouden moeten liggen. Waar gelijkmatiger tempo wordt op gereden, niet constant snel, traag, snel, traag. Hopelijk is het gevoel de komende dagen beter.”

Evenepoel ziet mannen die duidelijk in vorm zijn in het peloton. “Bepaalde jongens zijn echt wel sterk. Je merkt toch dat renners die in de rechtstreekse aanloop naar de Tour zitten een betere vorm hebben en iets vinniger op alles kunnen reageren. Ik moet nu louter naar mezelf kijken. En wat tijd proberen terug te pakken, er zeker geen meer verliezen. Er is ook nog de slottijdrit, zondag. Ik geef de hoop op een mooi eindklassement nog niet op.”