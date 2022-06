Thibau Nys heeft doel voor ogen: "Ik hoop er stiekem op"

Thibau Nys was in de sprint van donderdag in Knokke-Heist voorin te zien.

Thibau Nys eindigde in de Baloise Belgium Tour donderdag op de vijftiende plaats. “De hellende aankomst lag mij, maar op dit niveau is het voor mij moeilijk om te positioneren voor de sprint”, klonk het meteen na de koers. “Tegen de treintjes van de grote ploegen is het als eenzaat onmogelijk. Ik ben al blij dat ik nog een beetje in de voorste gelederen finish.” De aandacht gaat nu volledig naar de tijdrit van vandaag. “Mijn focus ligt vooral op de tijdrit, want ik wil graag het jongerenklassement winnen. Ik heb de voorbije weken best wat op de tijdritfiets getraind, maar heb geen referenties. Ik hoop stiekem op de top twintig.”