Sven Nys ziet het verschil in aanpak rond coronavirus: "Wie ambitie heeft voor de Tour de France ..."

Het is bijzonder duidelijk op dit moment: de schrik zit in het peloton. De Tour de France komt eraan en het coronavirus waart rond.

Zelfs in de Belgium Tour zie je een verschil in aanpak tussen de verschillende renners, waarbij sommigen echt verder gaan dan anderen.

Mondmasker

Dat heeft ook analist en co-commentator Sven Nys opgemerkt bij Sporza: "De ene ploeg is strenger dan de andere. Ook hier in de Baloise Belgium Tour: bij het tekenen van het startblad dragen de jongens met ambitie voor de Tour een mondmasker, anderen pakken het iets soepeler aan."

"Daar zijn geen regels rond en je kunt er dus mee spelen. Maar teams zijn altijd beschermend. We zitten in de wielersport al in de hoogste categorie van voorzorgsmaatregelen."