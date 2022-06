Thibaut Pinot wint nu ook nu op het hoogste niveau, Sergio Higuita is de nieuwe leider

Thibaut Pinot heeft de laatste bergetappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Sergio Higuita trekt als nieuwe leider naar de slottijdrit in Vaduz.

Op de voorlaatste dag stond er een zware bergrit van bijna 195 km op het menu. Het vertrek was in Ambri. De renners reden dan verder naar Malbun, een steile slotklim. Onderweg was er ook met de Lukmanierpass een zware Alpencol.

In de vroege vlucht zaten 19 renners. Ilan Van Wilder en Sylvain Moniquet waren erbij. Ook Thibaut Pinot was van de partij. Hij liet zijn ploegmaats tempo rijden op de Lukmanierpass. Op die manier wou hij zijn slag slaan in het klassement. Het gevolg was ook dat de kopgroep versplinterde. Moniquet en Van Wilder volgden bij de 1e achtervolgers. In het peloton leidden Israël-Premier Tech en INEOS Grenadiers.

SECONDENSPEL

Op de slotklim viel Ion Izagirre als 1e aan. Hij leek lang op weg naar de overwinning, maar Pinot overvleugelde hem nog in het slot. Bij de favorieten viel Sergio Higuita aan. Hij bleef weg en kwam met genoeg voorsprong op de anderen aan om de leiderstrui over te nemen. Hij heeft 2 seconden voorsprong op Geraint Thomas.

Remco Evenepoel kon goed standhouden en eindigde 12e. Hij staat nu 13e in het klassement. Het plannetje van Pinot voor het klassement was achteraf minder succesvol. Hij kon ruim een minuut inlopen op de anderen en staat nu 15e.