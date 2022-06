UPDATE Ronde van Zwitserland: Evenepoel wint tijdrit en corona voor Sagan, Brand verspeelt leiderstrui bij dames

Hoe lastig hij het soms ook had in de Ronde van Zwitserland, de tijdrit van Remco Evenepoel blijft impressionant. Evenepoel was de beste in de afsluitende tijdrit, de eindzege ging naar Thomas.

Remco Evenepoel kon zich nog eens opladen om in de afsluitende tijdrit volop voor de ritzege te gaan. Enkel Thomas en Küng kwamen enigszins bij hem in de buurt, maar Evenepoel was toch enkele seconden sneller. Drie seconden was het verschil ten opzichte van Thomas, tien seconden ten opzichte van Küng. Evenepoel heeft zijn felbegeerde ritzege dus beet, Geraint Thomas pakt de eindwinst in de Ronde van Zwitserland.

Wie niet aan de start van de tijdrit kwam, was Peter Sagan. Onwaarschjnlijk maar waar: de Slovaak heeft al voor een derde keer positief getest op het coronavirus. De vorige twee keer ervaarde Sagan ook nog voor lange tijd de fysieke gevolgen hiervan. Hopen dus maar voor de drievoudige wereldkampioen dat het beestje hem dit keer wat gunstiger gezind is en dat de Tour de France niet in het gedrang komt.

© photonews

In afwachting van de mannen reden ook de vrouwen een tijdrit in en rond Vaduz van 25,6 kilometer. Lucinda Brand verdedigde haar leiderstrui, na haar overwinning in de openingsetappe. Het was echter Kristen Faulkner die het best presteerde op de tijdritfiets: de Amerikaanse van BikeExchange was 1'07" sneller dan Brand, die vierde eindigde in de tijdrit. Faulkner is de nieuwe leidster, met vier seconden voorsprong op Brand in de stand.