Jonge Belg haalde uit in Babygiro: "Per ongeluk gewonnen" en "Had de ronde nog iets langer geduurd ..."

In de Giro d'Italia U23 was er het nodige Belgische succes. En in de eindstand eindigde een Belg ook knap tweede.

In de eerste ritten had Leo Hayter al uitgepakt met een paar straffe nummers, de laatste dagen waren de Belgen aan het feest. Lennert Van Eetvelt van Lotto-Soudal won een rit en kwam in het klassement uiteindelijk een dikke twee minuten tekort op Hayter. Per ongeluk "Ik won een rit per ongeluk. Ik ging van ver aanvallen om mijn klassement te vrijwaren en niemand kwam terug", aldus Van Eetvelt tegen Het Laatste Nieuws. "Had ik van in het begin geweten dat Leo zo goed zou klimmen, had ik het tactisch anders aangepakt. Op de slotdag voelde ik mij nog niet leeg en dat was bij Leo wel het geval. Had de wedstrijd nog wat langer geduurd, was het roze misschien mogelijk, maar hij heeft zeker verdiend gewonnen."