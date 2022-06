'Superman Miguel Angel Lopez past voor de Tour door aanhoudende blessure'

Miguel Angel Lopez past voor de Tour. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Hij heeft nog te veel last van zijn heup.

In de Giro moest Miguel Angel Lopez in de 4e etappe opgeven door een heupblessure. Sindsdien reed hij geen enkele koers meer. Het Nieuwsblad schrijft nu dat hij niet naar de Tour zal gaan. Hij heeft nog steeds last aan die heup. Dat is een serieuze aderlating voor Astana, want Vincenzo Nibali zal de Tour in zijn afscheidsjaar ook niet rijden.

Zo lijkt Lopez minder Superman te worden. Hij won in het begin van zijn carrière al de snel de Ronde van Zwitserland en enkele ritten in de Vuelta. In 2018 werd hij 3e in de Giro en Vuelta. In 2020 won hij ook een rit in de Tour. Daarna volgden enkele opgaves in de grote ronden. In de Vuelta gaf hij vorig jaar nog boos op na een discussie over de ploegtactiek, toen hij nog voor Movistar reed.