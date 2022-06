Evenepoel zweept aanhang op en wil ook wel in eigen gemeente rijden: "Ik hoop dat we eens tijdrit in Schepdaal krijgen"

Remco Evenepoel sprak na zijn overwinning op het BK tijdrijden zijn fans toe van op het podium. De Belgische kampioen deed meteen ook een oproep.

"Ten eerste ben ik blij om naast deze twee kleppers gestaan", verwees Remco Evenepoel van achter de microfoon naar Yves Lampaert en Victor Campenaerts, de andere renners op het podium. "De man hier rechts van mij won vorig jaar in 'zijn' Ingelmunster en het is ook top om Victor hier in Gavere te zien rijden", verklaarde Evenepoel.

Een BK tijdrijden in eigen streek, op een parcours dat je uit het hoofd kent en met het enthousiasme van de eigen supporters dat op volle toeren draait: het lijkt Remco Evenepoel wel wat. "Ik hoop dat we eens een tijdrit krijgen in Schepdaal", lacht de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden.

LIEDJE ZINGEN MET SUPPORTERS

Evenepoel richtte zich vervolgens rechtstreeks tot zijn fans. "We moesten van ver komen om opnieuw top te zijn, maar hier staan we weer. Bedankt aan alle supporters. Ik wil jullie mijn liedje horen zingen, hé. Remco is van ons olé olé", zette Evenepoel aan. Het hoeft geen betoog dat zijn meest fanatieke fans het lied verder zongen uit volle borst.