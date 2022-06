Quick-Step Alpha Vinyl deelt indrukwekkende statistieken van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is echt wel aan een indrukwekkend seizoen bezig. De statistieken die Quick-Step op de wereld loslaat, bewijzen dat ook.

Ondanks ook hier en daar een lastig momentje zoals in de bergritten in de Ronde van Zwitserland, is de globale balans voor Remco Evenepoel enorm posities met het eerste half jaar van 2022 bijna achter de rug. Velon heeft enkele data verzameld over de prestaties van Evenepoel. Zijn ploeg vindt die alvast 'indrukwekkend', is op sociale media te lezen.

Met het BK tijdrijden dat nog maar pas werd verreden, is dat ook de wedstrijd waar de nadruk gelegd worden. De statistieken in verband met dat BK tijdrijden kon u HIER eerder al lezen op Wielerkrant. Remco Evenepoel legde het parcours van 34,8 kilometer af aan een gemiddelde snelheid van 51,7 kilometer per uur. Die snelheid hielp hem aan een voorsprong van 37 seconden ten opzichte van Yves Lampaert.

Als je het seizoen van Evenepoel in zijn geheel gaat bekijken, vallen er nog een paar andere zaken op. Zijn winst op het BK tijdrijden was al zijn tiende overwinning van het seizoen, de eindzege in de Ronde van Noorwegen meegerekend. En dat terwijl hij 41 koersen heeft gereden in 2022. Dat betekent dat Evenepoel 24% van de koersen gewonnen heeft waar hij ook aan de start verschenen is.