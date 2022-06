Statistieken BK tijdrijden: Evenepoel gaat als enige vlot boven de 51 km per uur, niemand binnen minuut van Kopecky

De statistieken van winnaar Remco Evenepoel en winnares Lotte Kopecky op het BK tijdrijden mogen gezien worden. Ze staken er met kop en schouder bovenuit.

Als enige bij de mannelijke profs reed Remco Evenepoel harder dan 51 kilometer per uur. Ruim harder: 51,71 kilometer per uur. De bijnaam 'aerokogel' heeft hij alvast niet gestolen. Uitgezonderd Lampaert kreeg iedereen dan ook meer dan anderhalve minuut aan de broek.

Bij de vrouwen maakte Lotte Kopecky dan weeral een grootse indruk. Kopecky reed 44,41 kilometer per uur. Dat is bijn anderhalve kilometer per uur sneller dan haar naaste belaagster, Shari Bossuyt. Er was dan ook niemand die binnen de minuut van Kopecky kon finishen. Deze straffe prestaties van de twee kampioenen resulteren in uitslagen die boekdelen spreken, zoals u hieronder kunt zien.

Top 10 BK tijdrijden heren elite

1. Remco Evenepoel

2. Yves Lampaert 37"

3. Victor Campenaerts 1'34"

4. Rune Herregodts 1'56"

5. Frederik Frison 1'58"

6. Florian Vermeersch 2'03"

7. Dries Devenyns 2'10"

8. Xandro Meurisse 2'40"

9. Jan Bakelants 2'58"

10. Aimé De Gendt 03'27"

Top 10 BK tijdrijden dames elite

1. Lotte Kopecky

2. Shari Bossuyt 1'04"

3. Britt Knaven 1'08"

4. Sara Van de Vel 1'10"

5. Julie Van De Velde 1'22"

6. Julie De Wilde 1'40"

7. Eefje Brandt 2'11"

8. Jesse Vandenbulcke 2'26"

9. Julie Sap 2'38"

10. Lotte Claes 2'44"