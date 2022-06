Thomas De Gendt onthoudt steun van publiek na BK met blessure: "Speciaal om in eigen dorp te rijden"

Thomas De Gendt had het BK-parcours in Gavere zelf uitgetekend en zou op volle kracht zeker één van de kandidaten geweest zijn voor een topresultaat. In de Ronde van Zwitserland liep De Gendt echter een enkelblessure op. Maar het BK tijdrijden, daar zou en moest hij aan meedoen.

Fysieke beperkingen en tijdrijden gaan echter moeilijk samen. Meer dan een zeventiende plaats zat er onder deze omstandigheden niet in. "Spijtig genoeg was ik door een blessure niet in goede vorm en kon ik niet presteren", schrijft De Gendt op Twitter.

It was special to ride in my hometown today. Unfortunately i was also not in a good shape due to an injury and i was not able to perform. Thank you everybody for the support along the way.