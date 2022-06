Met Stuyven en Vanmarcke kleurden klassieke renners het BK: "Ik moest naar Evenepoel toe vlammen"

Als het zo'n zinderend BK was, is dat ook te danken aan Stuyven en Vanmarcke, die de koers kleur gaven. Dat deden ze door met open vizier te strijden.

Een hele koers lang bijna, maar ook diep in de finale. Op enkele kilometers van het einde werden ze gegrepen. het zorgde niet voor frustratie bij Jasper Stuyven. "Ik ben niet boos. Niet op mezelf en niet op iemand anders. Ik kan mezelf niets verwijten. Ik denk niet dat ik veel dingen anders had kunnen doen."

In een eerdere fase van de wedstrijd reed niet iedereen die vooraan zat vol door. In de finale liep dat veel beter bij de aanvallers. "Ik was blij dat Sep Vanmarcke kwam aansluiten. Hij ging er wel vol voor. Helaas was het peloton nooit veraf."

AFSTAND BK

Dit BK was inderdaad ook zowat de koers van de wederopstanding van Vanmarcke, die nog zijn tenen uitkuiste om een gaatje op Evenepoel te dichten. "Ik moest naar Evenepoel toe vlammen toen die ging versnellen. Als ik dat niet had gedaan, was hij weggeweest. Het is jammer dat het BK geen 250 kilometer lang is. Ik kan fier zijn, maar ben ook ontgoocheld, want op een paar kilometer van het einde reed ik voor de titel."