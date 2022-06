Quick Step-Alpha Vinyl heeft zijn Tourselectie klaar: 2 Belgen, geen Julian Alaphilippe

Quick Step-Alpha Vinyl heeft zijn selectie voor de Tour bekend gemaakt. Daarin zitten 2 Belgen. Julian Alaphilippe is er niet bij. Fabio Jakobsen is de sprinter van de ploeg.

Wat eerder op de dag al werd gesuggereerd, is ook officieel bevestigd. Julian Alaphilippe zit niet in de Tourselectie van Quick Step-Alpha Vinyl. "Hij werkte hard om naar de Tour te kunnen", zegt Tom Steels. "Maar in de Tour moet je 100% zijn en dat is niet het geval. We geven hem nu extra tijd om verder te werken aan zijn terugkeer met het oog op het 2e deel van het seizoen."

© photonews

Fabio Jakobsen gaat als sprinter mee naar de Tour. Dus geen Mark Cavendish. Michael Mørkøv is de lead-out van Jakobsen. "Al zullen er niet veel sprintmogelijkheden zijn", weet Steels. "Er zijn ook veel ritten voor klimmers en punchers. Daarom dat we voor een evenwichtige ploeg hebben gekozen."

Nog in de selectie zitten 2 Belgen. Dat zijn Tim Declercq en Yves Lampaert. Lampaert zal een van de renners zijn die in de ontsnappingen meegaat. Nog opvallend: in de selectie zitten 3 Denen, die zullen starten in hun thuisland. Het zijn Mørkøv, MIkkel Honoré en Kasper Asgreen die hersteld is van zijn knieblessure. De selectie wordt vervolledigd door Mattia Cattaneo en Andrea Bagioli.

