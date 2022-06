Tiesj Benoot is duidelijk over de Tourdeelname van Wout Van Aert. Hij sprak daarover met Het Laatste Nieuws tijdens het BK.

Wout Van Aert kon er niet bij zijn op het BK. Hij had op hoogtestage in Tignes zijn knie gestoten. Zijn deelname aan de Tour zou niet in het gedrang komen volgens zijn ploeg. Het Laatste Nieuws sprak daarover met Tiesj Benoot tijdens het BK.

"Het gaat allemaal wel goed komen", zei Benoot. "Hij zal wel 100% in orde zijn. Ik denk wel dat de ploeg even dacht: 'Dju', maar ik heb de laatste dagen alleen maar positieve dingen over Van Aert gehoord."

VERKENNING

"Het moment dat het gebeurde, was in de rit naar de Granon die we verkenden, met de Télégraphe en de Galibier. We hadden de verkenning gedaan, maar hij ging nog even bijtrainen. En daar is het gebeurd. Ik lag met hem achteraf 's avonds op de kamer. Hij had wat last, maar niet iets om ons zorgen over te maken."