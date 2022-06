Ganna aast op geel in Kopenhagen, Thomas broedt op een plan: "Moeten dat doen, zoals we al hele jaar doen"

De Tour de France gaat binnen enkele dagen beginnen in Kopenhagen. En dus geven vele teams hun persconferenties in voorbeschouwing. Ook bij INEOS hebben ze vooruitgeblikt, met heel wat ambities en doelen.

Met Filippo Ganna heeft INEOS een van de absolute favorieten voor de eerste rit (en de gele trui) in de rangen. De wereldkampioen tijdrijden wil meteen knallen mét hypersnel pak - het snelste pak aller tijden mogelijk.

"Ik wil die gele trui in mijn museum, maar in de Tour de France is het natuurlijk altijd 110% geven om iets te rapen", beseft de Italiaan.

Agressief koersen

Om ook in Parijs in het geel te staan blinken rekent men op drie kopmannen. Geraint Thomas (oudwinnaar 2018), Adam Yates en Dani Martinez. "Adam Yates en Dani Martinez zijn al het hele seizoen onze leiders. Dat blijft zo. Ik wil hen helpen en zelf de aangeboden kansen benutten", aldus Thomas.

"Roglic en Pogacar zijn de belangrijkste kanshebbers. Man tegen man zijn ze moeilijk te kloppen, maar we moeten onze opties uitspelen. We hebben een goeie ploeg voor de eerste week en moeten agressief koersen, zoals we al het hele seizoen doen."