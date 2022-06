Onvermoeibare Van Vleuten (39) blijft ambitieus en doet er nog een jaartje bij, maar eerst ... Giro én Tour?

Ze rijdt net als Alejandro Valverde voor Movistar. En ze weet evenmin van ophouden, voorlopig dan toch.

Olympisch Goud, 3x wereldkampioen, 2x de Ronde van Vlaanderen, 2x Luik-Bastenaken-Luik, 2X Strade Bianche, 2X de Giro Rosa, ...

Het palmares van Annemiek Van Vleuten puilt uit, maar op haar 39e is ze nog steeds vol ambitie. Ook dit jaar wil ze de Giro winnen en even later ook de Tour indien mogelijk.

Ambitie

En ze stopt nog niet, want ze heeft ondertussen bij Movistar een nieuwe verbintenis getekend die haar ook in 2023 nog in het vrouwenpeloton houdt.

Dat zou dan meteen haar afscheidsjaar moeten worden. "Nu voelde het nog niet goed om te stoppen, ik ben nog te gemotiveerd. Drie jaar bij Movistar is beter dan twee, daarna stop ik." Al weet je - net als bij Valverde - natuurlijk nooit wat ze volgend jaar zegt ...