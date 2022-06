VOORBESCHOUWING: graait Pogačar ook weer het bergklassement mee of niet? Onze sterren voor de bolletjestrui!

Zonder dat het zijn doel was trok Pogačar ook de bolletjestrui aan, omdat hij in het bergklassement ook de beste was in de voorbije twee edities van de Tour. Herhaalt de geschiedenis zich?

Tadej Pogačar was de voorbije twee jaar telkens de grote slokop in de Tour de France. Naast de gele trui ging hij ook met de witte trui en met de bolletjestrui aan de haal. Het is niet zo dat hij volop mikt op die laatste twee truien, maar hij gaat ze ook niet laten liggen. Pogačar is er niet de renner naar om veel cadeaus uit te delen en was de laatste jaren ook simpelweg de beste klimmer.

Niet onlogisch dat ook de bolletjestrui dan naar hem gaat. Maar omdat het bergklassement volledig los staat van het algemeen klassement, ligt daar misschien wel de beste kans om hem te verslaan. De vraag is dan: door wie? Enkele Fransen komen zeker in aanmerking en ook de andere klassementsrenners zouden zonder het zo te bedoelen wel eens in de buurt van de bergrtrui kunnen komen.

De Franse kanshebbers zijn er in de personen van Pinot, Bardet, Bouchard en Martin Pinot heeft een doel van de bolletjestrui gemaakt en zo zijn er niet zo veel in het peloton. Bardet gaat voor een ritzege. Krijgen we bij zijn terugkeer in de Tour een goede Bardet te zien, kan hij automatisch ook vooraan komen in het bergklassement. Bouchard kan als meesterhelper voor O'Connor ver geraken.

Dat sluit ook aan bij het profiel van een potentiële winnaar van de bolletjestrui: de mannen van de tweede rij kunnen er een gooi naar doen. Omdat ze in bergritten vooruit gestuurd worden bijvoorbeeld. Voor Daniel Felipe Martínez zien we zo'n scenario mogelijk. Bij Jumbo-Visma is het moeilijk uit te maken wie nummer 2 en wie nummer 1 is, maar Vingegaard was vorig jaar al derde in het bergklassement.

Dan komen we alweer terug bij de klassementsmannen. Aleksandr Vlasov, Adam Yates, Enric Mas: allen zouden ze zich kunnen mengen in de strijd om de bolletjestrui. En dan zijn er renners als Michael Woods en Ruben Guerreiro die op de steile beklimmingen ook heel sterk voor de dag kunnen komen en zich van de strijd voor geel weinig moeten aantrekken.

ONZE STERREN VOOR DE BOLLETJESTRUI IN DE TOUR DE FRANCE:

***** Tadej Pogačar

**** Thibaut Pinot

*** Ruben Guerreiro - Michael Woods

** Geoffrey Bouchard - Daniel Felipe Martínez - Jonas Vingegaard

* Romain Bardet - Giulio Ciccone - Aleksandr Vlasov - Adam Yates