🎥 Sensatie in de Tour: Yves Lampaert klopt Wout Van Aert in de openingstijdrit en is de 1e geletruidrager

Yves Lampaert heeft de 1e rit in de Tour gewonnen. Hij was 5 seconden sneller dan Wout Van Aert.

Halfweg zat Wout Van Aert in de hot seat. Hij had de snelste tijd na ruim 13 km tijdrijden door de straten van Kopenhagen. Tadej Pogacar volgde op 2,5 seconden.

Velen dachten dat de winnaar al bekend zou zijn, maar dat was zonder Yves Lampaert gerekend. Op het einde van de tijdrit van Van Aert en Pogacar was het gestopt met regenen. Daar maakte Lampaert gebruik van. Hij was 5 seconden sneller dan Van Aert.

🇧🇪 @yveslampaert claimed the opening victory of the #TDF2022 with a fantastic ride to beat the favourites!



Here's the last KM 🎬



🇧🇪 @yveslampaert a remporté la première victoire du #TDF2022 en réalisant un magnifique parcours pour battre les favoris !



Revivez le dernier KM 🎬 pic.twitter.com/jezD6JQRTO July 1, 2022

Daarna leek Christophe Laporte als enige nog een bedreiging te worden. Hij was de snelste aan het enige tussenpunt van de tijdrit, maar hij gleed weg in een bocht en zijn toptijd was weg.

Lampaert won zo de 1e rit in de Tour en is de 1e geletruidrager. Van Aert is 2e op 5 seconden. Tadej Pogacar was de beste klassementsman en zette de 3e tijd neer op 7 seconden van Lampaert.