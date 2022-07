Peter Sagan blikt vooruit: "Wie heeft er gezegd dat ik niet meer voor de groene trui ga? Ik alleszins niet"

Peter Sagan is klaar voor zijn 11e Tour. Hij zal proberen ritten te winnen en heeft nog een boodschap over de groene trui.

In Kopenhagen start de Tour de France. Voor de 11e keer zal Peter Sagan aan de start staan. "Ik ben blij dat ik hier opnieuw kan starten", zegt hij. "Voor de 1e keer zal ik dat doen in een Frans team. De Ronde van Zwitserland toonde al dat ik in vorm ben. Ik kan zelfs nog winnen."

"Wat er in deze Tour gaat gebeuren, is moeilijk te voorspellen", gaat hij verder. "Ik weet alleen dat het 3 harde weken zullen zijn. Ik ga mijn best doen en probereren om een rit te winnen."

Ook had Sagan nog wat te zeggen over de truien: "Wie heeft er gezegd dat ik niet meer voor de groene trui ga? Ik alleszins niet. Voor de gele trui zullen we zien. Ik zal zo weinig mogelijk tijd in de tijdrit moeten verliezen. Daarna volgen de andere ritten om te strijden voor de gele trui."