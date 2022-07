VOORBESCHOUWING RIT 1: Grand Départ laat mooiste plekjes Kopenhagen zien en geeft Van Aert een kans op geel

Staat Wout van Aert aan het eind van de dag in het geel in Kopenhagen? Dat zou het een Grand Départ om nooit te vergeten van maken.

Zoals reeds veelbesproken is, gaat de Tour de France van start met een driedaagse in Denemarken. De Grand Départ vindt plaats in Kopenhagen, de hoofdstad van de Scandinavische natie én fietsstad bij uitstek. Altijd mooi als het recreatieve fietsen en het profwielrennen hand in hand gaan. Verschillende parken, het koninklijk paleis: alle mooie plekjes van Kopenhagen krijgt u straks te zien tijdens de openingstijdrit.

Want, jawel, de Tour de France gaat van start met een individuele tijdrit. Voor het eerst in vijf jaar. Sprinters zullen het in 2022 dus moeilijk krijgen om een gooi naar de leiderstrui te doen. Tenzij ze superpolyvalent zijn, zoals Wout van Aert. Of behoorlijk polyvalent, zoals Mads Pedersen. Het is een volledig vlak parcours van 13,2 kilometer, maar met wel wat technische bochten in.

COMBINATIE KRACHT EN TECHNIEK

Interessant wie op die korte afstand de aspecten kracht en techniek het beste kan combineren. Want wie zijn dan de grootste kanshebbers? Om wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna kan je niet heen. De Italiaan van Ineos heeft ook specifiek naar deze tijdrit toegewerkt en dan laat hij het zelden liggen. Van Aert bewees in recente tijdritten dat hij bij hem in de buurt kan komen. Kan de Belg van Jumbo-Visma hem ook eens kloppen?

© photonews

Zij lijken de grootste favorieten om geel te pakken op de eerste dag, maar er zijn nog wel wat andere kandidaten. Je hebt renners als Mathieu van der Poel, die vooral de schade willen beperken om dan in de volgende dagen nog een gooi te kunnen doen naar geel. Ook Pedersen lijkt in dat kamp te zitten, al wil de Deen zich volledig smijten om voor eigen volk al onmiddellijk te triomferen.

TIJDRITSPECIALISTEN

Je weet nooit dat één van hen een superdag heeft en toch naar de tijdritzege knalt. Er zijn nog een aantal specialisten die mogen mikken op de dagzege. Mannen als Stefan Bissegger en Stefan Küng, die al bewezen hebben wat ze kunnen op een tijdritfiets. Normaal had Asgreen ook hoog gemikt, maar door zijn val in de Ronde van Zwitserland rekenen ze nu bij Quick-Step vooral op Mattia Cattaneo.

© photonews

Daarnaast zijn er nog de klassementsmannen die zich niet kunnen permitteren om in de eerste tijdrit van een grote ronde niet op de afspraak te zijn. Verwacht ze dus maar vooraan, de gekende namen à la Pogačar, Roglič, Thomas enz. Of dit type renner ook meteen met een overwinning voor de proppen kan komen? Het valt in elk geval op voorhand niet uit te sluiten.

HERKENNINGSPUNTEN

Er zijn een aantal punten in deze tijdrit die u snel zal herkennen en zo kunnen aangeven wie goed onderweg is. Parken, het voetbalstadion van Kopenhagen, komt eraan na 4,2 kilometer. Na 6,6 kilometer is er het tussenpunt aan Sankt Jacob. Nadien zijn er nog de passages aan vestingwerk Kastellet, het standbeeld Kleine Zeemeermin en het koninklijk paleis Amalienborg, vooraleer de renners aan de slotkilometers beginnen.