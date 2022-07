Gele trui maar ook corona bij Quick-Step Alpha Vinyl: Tom Steels moet de Tour de France verlaten

Nadat Tim Declercq reeds nog voor het begin van de Tour naar huis moest wegens een coronabesmetting, gaat het virus ook in de staf van Quick-Step rond. Ploegleider Tom Steels heeft het eveneens zitten: ook voor hem komt er een vroegtijdig einde aan de Tour de France.

Vlak nadat het zeker was dat Yves Lampaert de openingstijdrit had gewonnen, zocht de ritwinnaar al naar Tom Steels. Dat is immers de drijvende kracht achter het tijdrijden bij Quick-Step. Er was een goede reden waarom Steels op dat moment niet in de buurt was.

We are sorry to announce that sports director @SteelsTom will leave #TDF2022 after being tested positive for Covid-19.



He will be replaced in the team car by @DavideBramati.