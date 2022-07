Wél een zege voor Jumbo-Visma in proloog Sibiu Tour: Nederlander wint met minder dan seconde voorsprong

Naast de Tour de France is er ook de Sibiu Tour die begonnen is. Jumbo-Visma was in de Tour de France al twee keer dicht bij een ritzege. In de Sibiu Tour was het meteen raak voor de Nederlandse formatie.

De Sibiu Tour is een rittenkoers van 1.1-niveau. Ondanks dat uiteraard het beste peloton in de Tour de France aanwezig is, zijn er in Roemenië ook nog wel wat renners om naar uit te kijken. Cian Uijtdebroeks bijvoorbeeld. De proloog van Sibiu naar Muzeul Astra werd vooral aangekondigd als een strijd tussen zijn ploeg Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma. SPANNENDER KON NIET Dat leek het aanvankelijk ook daadwerkelijk te zijn. Het was Tim van Dijke die de 2,3 kilometer aflegde in 2 minuten, 42 seconden en 62 honderdsten en zo naar de toptijd knalde. Boguslawski van RE Mazowsze Serce Polski smeet er zich ook wel volop tussen: de Poolse hardrijder kwam minder dan een seconde tekort op Van Dijke. De 22-jarige Nederlander sloeg ongetwijfeld een zucht van opluchting, maar de overwinning is wel degelijk voor hem. Van Dijke is dus ook de eerste leider in de Sibiu Tour.