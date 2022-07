🎥 Magnus Cort beleeft een droom met de bolletjestrui in zijn eigen land

Voor de start van de 2e rit was de bolletjestrui een doel voor Magnus Cort. "Het plan was duidelijk", zei hij. "Ik moest meegaan in de ontsnapping, maar er zaten ook 2 renners van B&B Hotels-KTM in de vlucht. En die hadden hetzelfde doel."

Cort kwam uiteindelijk op alle 3 beklimmingen van 4e categorie als 1e boven aan. Zo werd hij drager van de bolletjestrui. "Het was een zware strijd, maar het was een geweldige dag voor mij", ging hij verder.

🤩 @MagnusCort will wear the polka dot jersey tomorrow. And this is what it means to him! ⚪🔴 🤩 @MagnusCort est assuré de porter le @maillotapois demain, et visiblement ça signifie beaucoup pour lui ! ⚪🔴 #TDF2022 pic.twitter.com/3N3NCqwBDz

"De 3e rit zal een ongelofelijke belevenis in die trui worden. Het is een gekke sfeer langs de kant van de weg, omdat het wielrennen een belangrijk deel uitmaakt van onze cultuur", sloot Cort af.

