Caleb Ewan kent pech in de massasprint: "Ik kon niet meer doorgaan"

Caleb Ewan is 13e geëindigd in de 1e massasprint in de Tour. Achteraf bleek dat hij pech kende.

Een opvallende afwezige in de daguitslag van de 2e Tourrit in Nyborg. Caleb Ewan eindigde niet in de top 10. Hij kwam als 13e over de streep.

"Mijn positie was goed", zei Ewan achteraf. "De ploeg deed daarvoor een uitstekende job. Ze hielden mij uit al het gewoel bij de nerveuze punten. In de laatste rechte lijn reed iemand in mijn derailleur en daardoor kon ik niet meer doorgaan."