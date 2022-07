Ook analist duidelijk over onderzoek naar Bahrain: "Dat is wraakroepend"

Vorig jaar was het hommeles vlak voor de Tour de France bij Bahrain-Victorious en een jaar later zijn er opnieuw invallen in het kader van een dopingonderzoek. En dat is toch niet echt makkelijk voor de renners. Ook de analisten laten zich erover uit.

“Het mag zo snel mogelijk ophouden”, aldus Dylan Teuns – zelf ook renner bij Bahrain-Victorious. “Mijn laptop en gsm die ik vorig jaar moest afgeven heb ik nooit teruggekregen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. De ploeg spreekt over bewuste imagoschade. Vorig jaar vlak voor de Tour een onderzoek en invallen, nu opnieuw van hetzelfde laken een broek. Imagoschade “Ik kijk met verbazing naar wat er dagdagelijks in het nieuws komt”, aldus Jan Bakelants in Vive Le Vélo. “Ik hoop dat de politie een goede reden heeft om er zich zo in vast te bijten. Anders brengt dit enkel schade toe aan de sport en dan is daar niemand bij gebaat.” “De ploeg niet, maar ook anderen niet. Tot op heden hebben we geen enkele reden om aan hun goedheid te twijfelen, behalve dat het blijft aanslepen. Het is wraakroepend dat de politie niet met iets concreet komt.”