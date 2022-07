VOORBESCHOUWING RIT 8: toont Wout van Aert zich op venijnige aankomst in het Zwitserse Lausanne?

Met een bezoek aan Lausanne doet de Tour weer een ander land aan. Voor Wout van Aert is dit in theorie weer een rit waarin hij zijn kans kan gaan.

Vier beklimmingen krijgen de renners voor de wielen: twee van derde en twee van vierde categorie. Tussen Dole en Lausanne legt het Tour-peloton 186,3 kilometer af. De eerste klim is de Côte du Maréchet (2 km aan 5,7%). De Côte de Rousses is de eerste klim van de dag van derde categorie (6,7 kilometer aan 5%). Nadien volgt nog de Col de Pétra Felix (2,4 kilometer aan 1,5%), voor de finale helemaal losbarst.

De ontknoping is voor op de Côte du Stade olympique, een klim van derde categorie van 4,8 kilometer, aan een gemiddeld stijgingspercentage aan 4,6%. Het zijn de punchers die op papier daar een gooi kunnen doen naar de ritzege, al zullen ze dan wel van heel goede huize moeten zijn. Het is niet uitgesloten dat de meest explosieve klassementsrenners zich ook op de voorste rijen begeven.

ONTSNAPPINGSKONING

Zoals steeds zijn er uiteraard verschillende scenario's mogelijk. Met al enkele loodzware dagen achter de rug, is het de vraag welke ploegen gaan controleren. Met reeds voor de finale een heuvelachtig parcours dat moet afgelegd worden, kan het ook dat de ontsnapping voorop blijft. Wie in de vlucht van de dag wil meezitten, houdt best ontsnappingskoning Taco van der Hoorn in het oog.

Met het venijn dat nog in de staart zit, blijft dit echter ook een mooie kans voor grote namen. Een Woods, Teuns, Cosnefroy, Mollema of Matthews moet dit wel liggen. Een Wout van Aert met zijn beste benen kan zeker met hen wedijveren, maar het is de vraag hoeveel energie hij al verbruikt heeft. Er blijven aan de aankomst wel punten liggen voor zijn groene trui.

MOGELIJKE HEROPSTANDING

Of stel je voor dat Tadej Pogačar het in zijn hoofd steekt om voor een derde ritzege op rij te gaan? Met hem mag je niets uitsluiten. Het is ook een perfecte aankomst voor Mathieu van der Poel. Die had het lang zwaar in deze Tour, maar vrijdag waren er voor het eerst tekenen van beterschap. Volgt een dag later de complete heropstanding? Antwoord in Lausanne tussen 17u30 en 18u.