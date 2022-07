Realisme bij Ineos: "Pogačar vertoont geen tekenen van zwakte, zal ook volgende vijf-zes jaar favoriet zijn in de Tour"

De kopmannen van Ineos blazen op de loftrompet voor Tadej Pogačar, de grote favoriet in de Tour. Laat hem dus net de man zijn die ze bij Ineos dienen te verslaan.

Een aartsmoeilijke opgave. Anderzijds is Geraint Thomas weer helemaal op de afspraak na enkele wisselvallige jaren. "Ik wil niet nadenken over alles. Ik wou in goede vorm aan de start van de Tour komen, zonder stress te hebben over bepaalde dingen en terwijl ik ook kan genieten van de koers. Ik heb een andere trainer, ik zet meer in op rust en tijdens de trainingen op intensiteit. Dat heeft een goede impact."

Thomas staat 1'17" achter op Pogačar. "Een valpartijtje in de kasseirit heeft niet geholpen. Je kan door veel dingen tijd verliezen, maar anderen kunnen ook kleine foutjes maken. Het is zaak om vooruit te kijken, we staan er nog altijd goed voor. Het had veel erger kunnen zijn."

NOG STRAFFER DAN FROOME EN CONTADOR

De Welshman vergelijkt de huidige gele trui met andere groten uit het verleden zoals Froome en Contador. "Hij staat er nog een niveau boven. Contador was een sterke klimmer en Froome kon zowel klimmen als tijdrijden, maar Pogačar heeft dan nog al het andere. Hij kan sprinten, hij was de sterkste man in koers in de Ronde van Vlaanderen, hij kan over kasseien rijden: hij kan alles."

© photonews

"In het verleden hebben andere renners al veel lof gekregen, maar Pogačar zal in de volgende vijf-zes jaar opnieuw de grote favoriet in de Tour zijn", voorspelt Thomas. Ook Adam Yates ziet in de Tour een sterke titelverdediger. "Pogačar vertoont nog geen tekenen van zwakte. Zelfs op het vlakke doet hij vooraan volop mee voor een goede positionering."

GEEN BARSTEN IN HET PANTSER

Zijn ploeg heeft het imago minder sterk te zijn, maar ook op dat vlak is Yates realistisch. "We zien nog geen barsten in het pantser. Het zijn wel vooral ritten waarin altijd iets kan gebeuren in de finale. Hopelijk dient er zich eens een kans aan."

Jumbo-Visma en Ineos verklaarden wel de topfavoriet constant te willen bestoken, in de hoop hem toch vermoeid te krijgen. Alleen: in de rit voor de rustdag werd hij niet aangevallen. "We hadden niet het gevoel dat het nodig was. De klim was niet supersteil en UAE reed een goed tempo. Bovendien zat Jumbo-Visma daar nog met zes man. Het was niet wijs om aan te vallen", legt Yates uit.