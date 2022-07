UPDATE: Philippe Gilbert na felle strijd enige Belg in grote kopgroep, manifestatie legt Tour de France even stil

Met Philippe Gilbert, Wout van Aert en Mathieu van der Poel trachtten grote namen in de kopgroep te geraken tijdens de tiende Tourrit. In een hectisch koersbegin viel het geen moment stil.

Een typisch fenomeen de dag na de rustdag: dan gaan de renners er weer keihard tegenaan. Als de kans dan nog eens groot is dat de ontsnapping voorop blijft nog des te meer. Mathieu van der Poel was als één van de eersten erg alert. Eerst reed hij met Bodnar weg in een dalend stuk, nadien kreeg hij met Honoré en Ganna twee andere kompanen mee.

VAN AERT MEE IN RUIME GROEP

Na enkele intermezzo's van onder meer Chris Froome scheurde een grote groep zich los. En wie zat daarbij? Jawel, Wout van Aert! De groene trui kan het niet laten om ook deze etappe toch mee te glippen. Het spel van de constante aanvallen die mekaar opvolgden was echter nog niet voorbij.

Van Baarle pakte er ook met zo eentje uit en kreeg het gezelschap van Philippe Gilbert, Luis León Sánchez en Rolland. Op papier een interessant kwartet, maar onder impuls van onder meer Geschke werd ook dit gat opnieuw toegereden.

UAE LEGT BLOK EROP

Bij UAE vonden ze het ondertussen stilaan welletjes en legden ze dan toch het blok erop. Dat liet 25 man toe om een ruime kopgroep te vormen en na een lange strijd dan toch weg te rijden. Philippe Gilbert was er als enige Belg bij geraakt. Geen Van Aert vooraan, ook geen Van der Poel. Andere interessante namen in de kopgroep: Izagirre, Leknessund, Bettiol, Van Baarle, Ganna, Wright, Clarke, Rolland, Pedersen en Cort.

Update: belangrijk nieuws uit de Tour de France: er wordt even niet verder gekoerst! De koers werd geneutraliseerd op ruim 35 kilometer van de aankomst door een manifestatie op de weg. Bengaals vuur en spandoeken kwamen daar bij kijken. De politie had het nodige werk om de actievoerder van de weg te krijgen. De renners in de kopgroep werden tot stilstand gebracht. Ongetwijfeld zal de koers later wel hervat worden.