Nick Schultz is nipt 2e: "Ik had nog nooit eerder in die situatie gezeten"

Nick Schultz kwam enkele centimeters te kort om de rit in Megève te winnen. Achteraf sprak hij dat hij wat ervaring miste.

Het was geen groot verschil tussen Magnus Cort en Nick Schultz. Voor Cort leverde het de zege op. Schultz bleef met lege handen achter. "Ik probeerde zo goed mogelijk te pokeren", zei Schultz. "Maar ik was nog nooit eerder in zo'n situatie gekomen om een Tourrit te winnen. Het was bijna perfect, maar we kennen Cort. Hij won al eerder in een grote ronde en hij was sterker."

In het begin van de rit had Schultz nochtans niet zo'n goede benen. "Gelukkig had ik mijn ploegmaats om in de ontsnapping te geraken", ging Schultz verder. "Ik moest doorbijten en proberen daarin te geraken. Eens daar had ik nog steeds mijn twijfels, omdat ik me niet goed voelde. Gelukkig was ook Jack Bauer mee om de vlucht bijeen te houden."