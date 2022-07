Sprinters van Quick-Step en Lotto halen nog net de tijdslimiet na zware bergrit naar Col du Granon

Niet enkel voor de klimmers, maar ook voor de sprinters was de bergrit naar de Col du Granon een belangrijke dag. Het was vechten om de tijdslimiet te halen.

Na de beklimmingen van de Galibier en de Granon werd er vooraan al met minuten gegoocheld, laat staan ten opzichte van de minst goede klimmers. Voor Caleb Ewan van Lotto Soudal was het een dag voordien reeds kantje boord. De Australiër kreeg deze keer het gezelschap van Fabio Jakobsen.

© photonews

Jakobsen had het nog het zwaarst in de elfde Touretappe en kwam als allerlaatste boven, liefst veertig minuten na ritwinnaar Vingegaard. Ook Jakobsen haalde wel nog de tijdslimiet en had nog zo'n vier minuten over. Ewan had een marge van een tiental minuten.

Het toont aan dat het geen sinecure is om de Tour de France uit te rijden. Wanneer ze bergop verwikkeld zijn in een strijd met zichzelf, hebben deze sprinters uiteraard een grote motivatie voor ogen: op de tanden bijten om aan het eind van de Tour te kunnen spurten op de Champs-Élysées.