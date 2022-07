Van Aert legt masterplan Jumbo-Visma uit en verwacht coole foto's: "Leuke verrassing dat Van der Poel in mijn wiel zat"

Van Aert was een cruciale factor in het masterplan van Jumbo-Visma. Met Van der Poel in de aanval gaan, zo begon het. Het eindigde met een 'coup' van Vingegaard.

Voor de microfoon van de Tour de France deed Van Aert het relaas. "Dit was een grote dag voor ons. We hebben ons hier op voorbereid. Je kon zien dat we allen klaar waren om de gele trui aan te vallen. Het was zeker niet gemakkelijk. Ik zat vooraan om Jonas Vingegaard of Primož Roglič te helpen in de aanloop naar de Granon, maar Tadej Pogačar kon telkens volgen op dat moment."

Het zag er dus nog niet zo rooskleurig uit. "Ik dacht dat het toen lastig ging worden om iets te kunnen forceren. Ik denk dat we door onze inspanningen in het begin van de rit hem al vroeg deden afzien. Dat is waarom Jonas kon wegrijden op de slotklim."

PLAN OM IN DE ONTSNAPPING TE ZITTEN

Eerder op de dag leek het in plaats van een bergrit in de Tour nog op een veldrit, want Van Aert en Van der Poel gingen samen op pad. "Voor mij was dat het plan, want het was de bedoeling om in de ontsnapping te zitten. Ik was de man die voorop gestuurd zou worden. Dat Mathieu in mijn wiel zat, was een leuke verrassing. Het zullen coole foto's zijn."

"We hebben een snelle eerste dertig kilometer gereden. Ik heb er wel van genoten, maar ik was ook wel blij dat er nog meer volk op komst was", blikte Van Aert terug op zijn onderonsje met Van der Poel. Zowel voor geel als voor groen konden prima zaken gedaan worden. "Ik kon opnieuw punten pakken voor de groene trui aan de tussensprint, maar vooral voor het algemeen klassement was dit een briljante dag."