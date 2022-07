Coach Kurt Bogaerts is trots op Tom Pidcock en licht zijn toekomst toe

Na de overwinning van Tom Pidcock op Alpe d'Huez was zijn coach Kurt Bogaerts blij. In Het Nieuwsblad lichtte hij de toekomst van Pidcock toe.

Tom Pidcock won op Alpe d'Huez en zag een trotse coach Kurt Bogaerts aan de finish. Bogaerts vertelde aan Het Nieuwsblad dat Pidcock al heel de tijd goed in de Tour zit. Ook vond hij dat Pidcock het verstandig aanpakte op de Granon. Hij haakte lang aan, maar verloor toch voldoende tijd om een vrijgeleide in de rit naar Alpe d'Huez te krijgen.

De manier waarop vond Bogaerts ook belangrijk. Pidcock nam initiatief en toonde lef. Volgens Bogaerts is die overwinning een grote stap in zijn carrière. Hij vindt wel dat Pidcock nog veel te jong is om alles op een grote ronde te zetten. Tot de Spelen in Parijs blijft Pidcock alle disciplines combineren. En deze Tour zal Pidcock als renner fysiek en mentaal een pak sterker maken, besloot Bogaerts.