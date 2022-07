De wederopstanding van Chris Froome met een 3e plaats op Alpe d'Huez: "Dit is een kleine overwinning voor mij"

Chris Froome is 3e geëindigd op Alpe d'Huez. Achteraf was hij meer dan tevreden.

Voor de rit naar Alpe d'Huez had Chris Froome al aangekondigd dat hij met ambitie aan de start stond. Uiteindelijk zat hij in de beslissende ontsnapping en klom hij naar een 3e plaats. "Dit is een kleine overwinning voor mij", zei hij aan de finish. "Het was leuk om terug te strijden voor de overwinning. Uiteindelijk was een 3e plaats het hoogst haalbare, maar ik kan tevreden zijn met mijn wedstrijd."

"Ik had liever gewonnen en mijn handen in de lucht gestoken", ging Froome verder. "Maar als ik dan denk vanwaar ik kom. 3 jaar geleden had ik die zware valpartij. Vorig seizoen moest ik in dit soort ritten elke keer vechten om de finish te halen. Ik zat constant in de grupetto. Nu kon ik meedoen voor de overwinning in een zware bergrit van de Tour. Daar kan ik alleen maar trots op zijn."