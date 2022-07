Geraint Thomas ziet ploegmaat Tom Pidcock winnen: "Hij had de kans en nam ze"

Geraint Thomas staat nog steeds goed in het klassement. Ook zag hij ploegmaat Tom Pidcock winnen op Alpe d'Huez.

Op de slotklim van Alpe d'Huez reed Geraint Thomas in het zog van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard over de streep. Thomas staat 3e in het klassement. "Ik voelde me goed", zei hij. "Als Pogacar en Vingegaard versnelden, was het belangrijk om mijn eigen tempo te blijven rijden. In de sprint zat er meer in. Ik had meer lef en durf moeten getoond hebben."

Thomas zag ploegmaat Tom Pidcock winnen op Alpe d'Huez. Pidcock is de 2e Brit ooit die daar wint, en de opvolger van Thomas. "Het is fantastisch en een mooie referentie voor hem", zei Thomas over Pidcocks overwinning. "Hij is een geweldig talent en hij rijdt geweldig. Een dag eerder was hij niet super, maar dat gaf hem mogelijkheden om in de ontsnapping te gaan. We hadden vertrouwen in een goede afloop en hij nam de kans met beide handen."