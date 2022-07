Tussensprint maakt duidelijk dat de strijd om groen is helemaal gestreden: "Ploegleider zou gek verklaard worden door renner"

In de tussensprint van etappe 13 was er werkelijk niemand meer geïnteresseerd. Wout van Aert kon zo heel simpel acht puntjes verder uitlopen op Pogacar, Jakobsen en co.

Jakobsen had even daarvoor een lekke band gehad, maar ging zich sowieso niet meer mengen. Ook Sagan, Philipsen en de rest drongen niet meer aan.

Groen is binnen

De groene trui is - behoudens ongelukken - voor Wout van Aert volgende week in Parijs. "Ik denk dat niemand nog maar denkt aan groen of te motiveren is voor een tussensprint", aldus José De Cauwer bij Sporza.

"De strijd is al een tijdje gedaan, het is nu kwestie van tweede of derde worden - met respect hé. Wiens ploegleider nu zou zeggen zich te gaan moeien, die zou voor gek verklaard worden door zijn renner."

Wout van Aert heeft nu 321 punten, dat is meer dan het dubbele van eerste achtervolger Tadej Pogacar (159).