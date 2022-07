Verbluffende Belg pakt werelduurrecord, Belgische moet naar ziekenhuis - Campenaerts krijgt ook goed nieuws

Dubbel goed nieuws dit weekend vanuit het Belgische kamp qua tijdrijders, al was er ook een schrikmomentje.

Paralympiër Ewoud Vromant heeft in Zwitserland het werelduurrecord in de MC2-klasse verpulverd. Hij heeft het record op 46,521 kilometer gezet - meer dan drie kilometer meer dan het vorige record.

Griet Hoet en Anneleen Monsieur wilden in Zwitserland ook een werelduurrecord rijden, en dan wel in de WB-klasse. Dat leek te gaan lukken, toen het licht helemaal uitging. Hoet moest uiteindelijk in een rolstoel worden afgevoerd, al verloor ze nooit het bewustzijn.

Campenaerts

En dan is er nog Victor Campenaerts, die al even werelduurrecordhouder is. Tot 23-24 augustus normaliter, want dan was er een poging van Ganna ingepland.

De Italiaanse tijdrijder van INEOS heeft nu echter laten weten dat hij daar voorlopig van af zal zien. Na de Tour de France zal hij beslissen of en wanneer het er van zal komen, misschien pas in 2023. "We gaan er nog even mee wachten", klonk het in La Gazzetta dello Sport.