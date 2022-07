Emotionele Hugo Houle wint in Foix: "Deze zege is voor mijn broer"

Hugo Houle won in Foix. In het flashinterview was hij emotioneel en droeg de zege op aan zijn broer.

In zijn carrière won Hugo Houle enkel nog maar het Canadees kampioenschap tijdrijden. "Het is de mooiste zege uit mijn carrière, want ik win nooit een wedstrijd", was Houle in de wolken tijdens het flashinterview. "Het is dus geweldig om in de Tour te winnen."

In de afdaling van de Port de Lers viel Houle aan: "Ik sloeg een gat en wou het pad effenen voor Michael Woods, maar hij liet wat ruimte en ik ging er vol voor. Ik gaf alles. Op het einde had ik het lastig, maar ik wist dat ik het kon halen met een halve minuut voorsprong op de top van de Mur de Péguère."

Tijdens het interview werd Houle op het einde emotioneel: "Deze zege is voor mijn broer Pierrik. Hij verongelukte 10 jaar geleden. Ik heb hier 10 tot 12 jaar voor gewerkt. Nu is het ook gelukt. Ik ben zo blij." Vooraf had Houle al aangegeven dat hij graag een rit in de Tour voor zijn broer wou winnen."