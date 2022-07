Na de Pyreneeën: hier is er nog strijd in de top 10

De 1e plaats is zeker. Ook de rest van het podium staat vast. Maar in de rest van de top 10 kan er voor enkele plaatsen nog veel.

Jonas Vingegaard staat autoritair aan kop na de Pyreneeën. Hij wordt gevolgd door Tadej Pogacar en Geraint Thomas. De namen voor de rest van de top 10 zijn ook al bekend, maar de volgorde is nog niet zeker. Hier de volledige top 10 na Hautacam:

Met het oog op de tijdrit ligt de top 4 vast. Voor plaats 5 is er nog een strijd tussen Quintana, Meintjes en Vlasov. 35" is het verschil tussen hen. Speelbaar op een afstand van 40 km. Meintjes en Vlasov waren in Kopenhagen aan elkaar gewaagd. Vlasov was 4 seconden sneller dan Meintjes. Quintana was 18 seconden trager dan Vlasov. Natuurlijk is een tijdrit op het einde van de Tour nog altijd anders dan op de 1e dag.

Voor plaats 8 is Bardet zeker. De strijd voor plaats 9 gaat tussen Lutsenko en Yates. In Kopenhagen was Yates de betere van de 2, maar ook hier: een tijdrit op het einde van de Tour is nog altijd anders dan in het begin. Voor een plaats in de top 10 moeten ze alleszins niet meer vrezen. Enric Mas staat op bijna 4 minuten van Yates.