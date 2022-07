Ploegbaas Richard Plugge is in de wolken: "Kenners zeiden dat geel en groen niet mogelijk was"

Jumbo-Visma heeft geel en groen gewonnen in de Tour. Ploegbaas Richard Plugge is in de wolken.

"We hebben hier heel hard voor gewerkt", zei Richard Plugge aan Sporza. "We hebben alle scenario's doorgenomen en hard getraind. We zijn hier al vanaf december mee bezig. Eigenlijk is dit een proces van vele jaren, maar heel specifiek om de puzzel te leggen vanaf december." "Alle kenners zeiden dat geel en groen tegelijk pakken, niet kon", ging Plugge verder. "Ze zeiden ook dat Wout Van Aert zich meer moest opofferen voor Vingegaard. Dat heeft hij ook gedaan en hij heeft nu het groen. Daarnaast heeft hij - ik ben de tel kwijt - ook 3 of 4 etappes gewonnen." "Iedereen offert zich af en toe ook voor elkaar op. Van Aert doet dat eens voor Vingegaard. Ook gebeurt eens het omgekeerde. Het is een teamsport. Hulde aan Merijn Zeeman en Grischa Niermann, omdat ze die groep zo hebben kunnen kneden", sloot Plugge af.