Serge Pauwels vindt dat de afgelopen Tour een les moet zijn voor Team UAE Emirates

Team UAE Emirates wou met Tadej Pogacar voor de 3e keer op rij de Tour winnen. Het werd uiteindelijk de 2e plaats en de jongerentrui en dus geen geel.

Serge Pauwels zat als cocommentator voor Sporza Radio op de 1e rij om de Tour te volgen. Hij zag dat Tadej Pogacar 2e werd en enkel de jongerentrui mee naar huis nam.

In Het Nieuwsblad zei Pauwels dat Team UAE Emirates daaruit lessen moeten trekken. Hij kijkt naar Jumbo-Visma. Daar bereidt een renner zich voor de volle 100% op de Tour voor. Als Pauwels dat vergelijkt met UAE ziet hij iets anders. Matteo Trentin viel uit met een coronabesmetting. De 9e man Marc Hirschi was helemaal niet klaar en zat al met 1 been op vakantie.

Volgens Pauwels moet de ploegleiding ook nadenken om het anders aan te pakken. En dus niet Pogacar zelf. Als het van hem afhangt, dan rijdt hij altijd en over al mee volgens Pauwels. Bij Jumbo-Visma wordt er meer met een plan gewerkt, vindt hij.