Belgisch toptalent jongste deelneemster en voorlopig beste jongere in de Tour: "Ik had daar stiekem op gehoopt"

De jongste deelneemster is ook de beste jongere in de Tour. Dat het om een Belgisch toptalent gaat, maakt het allemaal nog wat mooier.

Even diepgaan was het, maar de 19-jarige Julie De Wilde mocht nadien wel degelijk naar het podium op de witte trui aan te trekken. "Tof, hé. Ik ben echt tevreden", aldus de youngster van Plantur-Pura in een reactie bij VTM Nieuws. "Toen ik boven kwam op dat klimmetje, vroeg ik mij af of mijn concurrentes voor af achter mij zaten. Dan was het een beetje gokken en ik heb nog alles gegeven tot op de meet."

"Ik dacht: we zullen wel zien. Als ik dan hoor dat ik het wit heb, ben ik content. Dit is mooi", lacht De Wilde haar tanden bloot. Haar ambitie wordt werkelijkheid. "Ik had daar stiekem wel een beetje op gehoopt. Zonder daar grote uitspraken over te doen, want het is nog altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als het dan ook lukt, mag ik spreken van een geslaagde dag."

ZWAARDER DAN VERWACHT

Voor aanvang van de etappe stond De Wilde op 17 seconde van de Nederlandse Van der Duin, die vertrok als beste jongere. "Bij de start van de rit dacht ik dat die klimmetjes niet zo lastig gingen zijn, maar die muur was toch wel zwaarder dan verwacht. Mijn benen deden pijn toen ik boven kwam. Jammer dat er nog een gaatje viel voor mij, maar ik denk dat ik voor mijn leeftijd niet mag klagen."

Wat zijn nu de vooruitzichten als draagster van de trui van beste jongere? "Misschien kan ik die witte trui een dag houden. De gravelrit zal wel hectisch zijn. We gaan ons best doen."