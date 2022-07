Jan Bakelants kan zijn goede benen van de Tour de Wallonie in San Sebastian tonen

Jan Bakelants is geselecteerd door Intermarché-Wanty-Gobert voor de Clasica San Sebastian. De kopman is Lorenzo Rota.

Vorig seizoen eindigde Intermarché-Wanty-Gobert in de Clasica San Sebastian met 2 renners in de top 10. Lorenzo Rota reed als 4e over de streep. Odd Christian Eiking eindigde op een 7e plaats.

Rota mag opnieuw zijn kans gaan in San Sebastian. Hij is de kopman in de selectie van de ploeg. Naast hem krijgt hij onder meer Jan Bakelants en Corné van Kessel naast zich.

"We gaan aanvallend koersen op het lastige parcours", zegt Rota. "Dat parcours ligt me met hellingen die voor mij een perfecte lengte hebben. We komen met een sterk team aan de start."