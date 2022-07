Rensters bijten van zich af na de valpartijen in de Tour de France Femmes en krijgen steun van columnist

Het is veel kijkers van de Tour de France Femmes opgevallen: er wordt regelmatig gevallen. Op sociale media regent het negatieve reacties over het vrouwenwielrennen, maar ze bijten van zich af.

Lotte Kopecky retweette een tweet van ploegmate Christine Majerus. Majerus had genoeg van de negatieve reacties van de mensen op sociale media en plaatste zelf enkele foto's van valpartijen tijdens de Tour de France van de mannen. Daarbij voegde ze nog een duidelijk onderschrift bij.

Bij AG Insurance - NXTG Team is Jolien D'Hoore ploegleidster. Aan Het Laatste Nieuws zegt ze dat het vrouwenwielrennen misschien iets te snel vooruit gaat: "Er is een groot verschil tussen grote en kleinere ploegen, maar anderzijds is het ook wel zo dat mannen ook veel vallen. Het hoort er gewoon bij." D'Hoore vindt wel dat er iets aan de signalisatie moet gebeuren: "Soms is er gewoon wat verf. Terwijl in België hebben we Boplan. Dat is 10 keer beter."

Het vrouwenpeloton krijgen ook steun van Thijs Zonneveld, columnist bij Algemeen Dagblad. Hij wijdde zijn laatste column aan de valpartijen tijdens de Tour de France Femmes. Na 5 ritten telde hij 9 serieuze valpartijen. Hij deed hetzelfde bij de mannen en kwam op hetzelfde aantal.

DUIDELIJKE BOODSCHAP

Daarna had Zonneveld het over de manier waarop. "Bij sommige valpartijen zag het er lomp uit", schreef hij. "Denk maar aan Nicole Frain die dacht dat er nog een gaatje was, maar bij de mannen heb je ook zo'n gevallen. Er zijn er die denken dat wielrennen is zoals ijshockey op 2 wielen." Zonneveld vermeldde daarbij Peter Sagan.

Zonneveld besloot met het feit dat hij jaloers is op de stuurmanskunsten van Marianne Vos. Ook had hij een boodschap voor de klager: "Je hoeft niet te kijken hè!"