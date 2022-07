Ruben Van Gucht laat zich horen over contract van Lorena Wiebes

Lorena Wiebes zal haar contract bij Team DSM niet uitdoen en de overstap naar SD Worx maken.

Wiebes heeft bij DSM nog een contract voor een jaar, maar dat zal door SD Worx afgekocht worden zodat ze toch de overstap kan maken.

“Ik ben benieuwd of zoiets een trend zal worden in het vrouwenwielrennen”, zei Ruben Van Gucht over de situatie op Sporza.

“Bij de mannen ligt zoiets moeilijker, want als je bijvoorbeeld Pogacar wil gaan afkopen met een budget van 15 miljoen euro als ploeg, dan spendeer je pakweg 1/3e van je budget al aan één renner.”

“In het vrouwenwielrennen daarentegen liggen de lonen nog relatief laag, dus kan je met een investering een toprenster wegplukken die nog één jaar onder contract ligt.”