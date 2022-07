Annemiek van Vleuten eerste Tour de France Femmes-winnares: "Een mijlpaal, vieren met ijs en pizza"

Annemiek van Vleuten is de eerste Tour de France-Femmes winnares geworden. Een echte mijlpaal, zo vindt een trotse Van Vleuten.

Om het te kunnen afmaken met een solo in haar gele trui op La Super Planche des Belles Filles, is helemaal te gek. "Dit is een droom die uitkomt. Het is geen gemakkelijke week geweest. Het was een supergrote rollercoaster voor mij. Zelfs deze rit ging niet gemakkelijk. Om dan te eindigen met een ritzege, op de top, in het geel: dat is de best mogelijke manier."

Bergop stak Van Vleuten er met kop en schouders bovenuit en dat vertaalt zich ook in het klassement. "Ik ben supertrots om de eerste winnares te zijn van de Tour de France Femmes en de eerste vrouw te zijn die deze nieuwe versie van deze koers naar haar hand zet. Ik hoop dat we het kunnen opbouwen tot een nog groter event. Het is een mijlpaal om de eerste te winnen. Hopelijk volgen er nog meer zo'n events."

Ik laat het allemaal nog bezinken

De emoties van die overwinning moeten nog verder doordringen. "Ik laat het allemaal nog bezinken. Gisteren was al een ongelooflijke dag, maar ik wilde de focus behouden en dus nog niet vieren. Soms neem ik te weinig de tijd om te genieten. Vanavond ga ik vieren met ijs en pizza, zonder aan morgen te denken."